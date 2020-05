Ses parents refusent de venir au mariage pour des raisons politiques, Donald Trump Jr. se propose pour les remplacer

Parler politique en famille n'est pas toujours une bonne idée. C'est ce qu'a compris Tracy Boettcher, une jeune habitante du Texas, qui a décidé de raconter son histoire sur Tik Tok.

La jeune femme explique qu'elle avait prévu de se marier avec son petit ami actuel, qui est conservateur. Or ses parents seraient beaucoup plus à gauche sur l'échiquier politique, et refuseraient de participer à la cérémonie si elle s'obstinait à vouloir l'épouser. «J'ai choisi ce qui me rendra plus heureuse sur le long terme (...), et j'ai choisi mon fiancé, je marcherai seule vers l'autel en décembre. Donc si quelqu'un connaît un père qui souhaiterait m'accompagner, tenez-moi au courant», conclut-elle.

Cette histoire, qui illustre à nouveau le clivage qui existe dans la société américaine, aura mis plusieurs mois à faire le tour des réseaux sociaux, puisqu'elle a été publié en février dernier. Jusqu'à finalement arriver aux oreilles de Donald Trump Jr., le fils du président américain. Ce dernier a alors offert d'être son père de substitution pour son mariage. «Très triste et touché à la fois. Bravo à elle de tenir bas face à cette absurdité. P.S : si elle ne trouve personne de mieux, comptez sur moi. Je l'accompagnerai vers l'autel», a ainsi écrit sur Twitter et Instagram celui qui travaille notamment à la Trump Organization.

Really sad and touching at the same time. Good for her for standing up to the nonsense.



P.S. If she doesn’t find someone better count me in. I’ll walk her down the isle. Lmk. https://t.co/9IGbrZvxl8

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 6, 2020