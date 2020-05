Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances au Portugal cet été ?

Avec l'épidémie de coronavirus, beaucoup de Français se demandent s'il sera possible de partir au Portugal cette année pour les vacances d'été. Si le flou persiste encore, les autorités de Lisbonne ont toutefois assuré qu'elles mettaient tout en œuvre pour que sa diaspora puisse revenir «au pays», «comme elle l'a toujours fait».

Dans une courte déclaration faite à la radio publique portugaise, vendredi 8 mai, la secrétaire d'Etat aux communautés portugaises à l'étranger, Berta Nunes, s'est en effet voulue rassurante.

«L’objectif du gouvernement est que les émigrés puissent se rendre au Portugal cet été pour retrouver leurs familles et, comme ils l’ont toujours fait, soutenir la reprise économique», a-t-elle indiqué au micro d'Antena 1.

La mise en place d'une voie dédiée évoquée

«Concernant plus particulièrement les immigrants portugais installés dans d'autres Etats européens, il convient de rappeler que l'espace aérien du continent reste ouvert, avec un renforcement progressif des liaisons aériennes attendu en Europe, et que, dans le même temps, pour ceux qui souhaiteraient venir par la route, notre objectif est de mettre en place une voie dédiée, type "voie verte", pour qu'ils puissent venir en voiture et traverser l'Espagne, depuis la France, ou d'autres pays», a-t-elle ajouté.

“Estamos a negociar uma via verde para os emigrantes” A Secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, diz que Portugal não vai organizar mais voos charters, mas que está a negociar uma via verde para emigrantes não residentes em Portug... https://t.co/3NZcv4smZe #observador pic.twitter.com/PeugIrhbsl — Filipe Sabe (@LigaAoFilipe) May 8, 2020

Alors que Lisbonne, via ses différents services consulaires, avait jusqu'à présent indiqué que les personnes qui se rendent au Portugal devaient prouver que leur résidence principale se trouve bien dans ce pays, ce qui, de facto, pouvait exclure des milliers de Portugais de France et d'ailleurs, ainsi que leurs descendants, puisqu'ils n'y vivent pas à l'année, le secrétariat d'Etat aux communautés portugaises indique donc désormais que ces derniers pourront bien se rendre au Portugal «pour y voir leurs familles cet été».

Lisbonne optimiste, Paris temporise

Reste que si les autorités portugaises se veulent optimistes, du côté de Paris, la question n'est en revanche pas tout à fait tranchée.

Le Premier ministre Edouard Philippe, et le ministre de la Santé, Olivier Véran, ont toujours incité à la plus grande prudence en matière de voyages à l'étranger.

Mardi 5 mai, le président de la République, Emmanuel Macron, a également fait savoir qu'il était «trop tôt pour dire» si les vacances d'été seront possibles, et qu'une réponse sur la question serait apportée «début juin».

Aujourd'hui, un gros obstacle - et de taille - demeure pour aller au Portugal : la fameuse attestation de déplacement.

A partir du 11 mai, et au moins jusqu'au 2 juin prochain, seuls sont possibles sans attestation les déplacements faits dans la limite de 100 km à vol d’oiseau à partir de son domicile si l’on quitte son département.

Mais, au-delà de cette limite, il faut absolument une attestation et ces déplacements sont uniquement possibles dans le cadre «d’un motif professionnel ou familial impérieux».

Et encore, cela ne vaut que si l'on reste dans l'Hexagone, puisque les frontières intérieures de l'espace Schengen sont toujours fermées.

Un terrain d'entente européen à trouver

La piste de la «voie verte» évoquée plus haut par Berta Nunes doit donc être validée au plan européen pour que les Portugais puissent voyager.

Autrement dit, seul un accord trouvé avec les Etats de l'espace Schengen permettra une réouverture progressive des frontières intérieures en Europe.

C'était d'ailleurs l'un des objets d'une réunion des ministres de la justice et des affaires intérieures des Etats Schengen qui s'est tenue à la fin du mois d'avril dernier.

Un exercice rendu compliqué dans la mesure où la priorité reste la protection de la population contre une propagation du SARS-CoV-2.

Pour rappel, en Espagne, pays particulièrement frappé par la pandémie de coronavirus, le gouvernement n'a pas exclu de mettre en place des restrictions à l'entrée de touristes internationaux sur son sol jusqu'en octobre 2020.

La piste d'une «voie verte» qui permettrait donc aux autres ressortissants européens ne serait-ce que de traverser l'Espagne apparaît donc plus que nécessaire.