Un stade de foot transformé en collège à Copenhague

Comment reprendre l'école alors que la crise sanitaire n'est pas encore terminée ? Les pays du monde entier se posent la question, et le Danemark a eu une idée... originale. Près de 200 collégiens à Copenhague ont repris les cours dans un stade de football.

Ainsi, les quatrièmes et cinquièmes de l'établissement Oster Farimagsgade, situé dans l'Est de la capitale, se sont appropriés les salons du club historique, le FC Copenhague. Une mesure temporaire qui permet aux enseignants de faire classe à plus d'élèves qu'ils ne le pourraient dans leur collège habituel, en raison des règles de distanciation physique. La mairie a multiplié les accords avec des entreprises ou des associations pour trouver de la place pour les élèves. En tout, 3.300 élèves ont pu retourner à l'école grâce à ces initiatives.

Le pays a été l'un des premiers en Europe à demander le retour dans les classes des enfants, avec une rentrée le 15 avril. Dans ce cadre difficile et anxiogène tant pour les élèves que les professeurs, le stade Telia Parken apporte une touche de nouveauté. Ce 11 mai, une vidéo publiée par le FC Copenhague montrait par exemple les enfants chanter l'hymne national depuis les tribunes. «Personnellement, je pense que c'est au moins un petit rêve d'enfant de pouvoir aller à l'école ici, donc nous sommes ravis d'aider», a déclaré Lars Bo Jeppesen, directeur de Parken Sport and Entertainment, qui gère le stade en question.

Difficile de savoir jusqu'à quand le lieu pourra servir d'établissement scolaire de fortune, puisque la décision semble liée à la reprise du championnat danois de football. Dans ce pays qui est passé sous la barre des 100 cas quotidien depuis le début de la semaine, le retour du sport professionnel est prévu pour le 28 mai, si tout continue de manière positive. Au 13 mai, les autorités ont déclaré 10.789 cas pour 527 décès.