Confinement : La pollution de l’air a chuté dans le monde

Le confinement mis en place dans plusieurs pays afin d’enrayer la propagation du coronavirus a entraîné une amélioration de la qualité de l’air dans le monde.

C’est le résultat apporté par deux études publiées dans le Geophysical Research Letters et repris par The Times of India. Selon ces chercheurs, dans le nord de la Chine, en Europe de l’Ouest et aux États-Unis, la pollution au dioxyde d’azote aurait chuté de 60% depuis le mois de janvier, par rapport aux chiffres relevés à la même période l’année précédente.

«Peut-être que cette expérience involontaire pourrait être utilisée pour mieux comprendre les réglementations sur les émissions, a suggéré Jenny Stavrakou, l’un des coauteurs de l’étude et scientifique à l’Institut royal de Belgique pour l’aéronomie spatiale. C’est une nouvelle positive dans une situation tragique».

En Europe de l’Ouest, le taux de dioxyde d’azote dans l’air a diminué de 20 à 38% par rapport aux chiffres de l’an dernier, de même aux Etats-Unis. Cette baisse atteint même 40% en moyenne dans les villes chinoises.

Si les chercheurs sont rassurés par la baisse du niveau de dioxyde d’azote, ils s’inquiètent en revanche d’une augmentation des taux de concentration d’ozone en Chine.

Les scientifiques y ont constaté une diminution des particules fines (-35%) et du dioxyde d’azote (-60%) depuis les l'instauration des mesures de confinement, le 23 janvier dernier. Dans le même temps, ils ont relevé une concentration moyenne d’ozone de surface qui a été mutlipliée par 1,5 voire 2.