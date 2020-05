Vidéo : un homme fait des selfies avec un dinosaure dans un musée de Sydney fermé

Un homme s'est introduit de nuit dans un musée de Sydney fermé où il a fait des selfies avec un crâne de dinosaure avant de s'enfuir avec un chapeau de cow-boy et un tableau, a annoncé la police australienne qui recherche l'intrus.

Ce dernier a grimpé sur un échafaudage dans l'Australian Museum vers 01H00 du matin dimanche et s'est promené tranquillement dans le bâtiment vide, a précisé la police locale.

"Il y est resté pendant environ 40 minutes. Il a certainement apprécié sa nuit au musée", a déclaré vendredi l'inspecteur en chef de la police de Nouvelle-Galles du Sud, Sean Heaney.

Des caméras de surveillance ont filmé l'homme en train de prendre des photos avec des présentoirs, de poser avec sa tête à l'intérieur des mâchoires d'un crâne de Tyrannosaure et de fouiller dans des placards. Il a finalement quitté les lieux avec le chapeau et une photo d'un mur, selon la police.

