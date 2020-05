Qatar : jusqu'à 51.000 euros d'amende et 3 ans de prison en cas de non-port du masque

Le Qatar a commencé, ce dimanche 17 mai, à appliquer les sanctions les plus sévères au monde contre les personnes ne portant pas de masque en public, et pouvant aller jusqu'à trois ans de prison, dans une tentative d'endiguer l'épidémie de coronavirus qui progresse rapidement dans le pays.

Le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque en public et indiqué que sa décision s'appliquerait à partir de dimanche, et ce «jusqu'à nouvel ordre». Les peines mises en place sont très lourdes pour les contrevenants : jusqu'à trois ans de prison et 200.000 rials (environ 50.900 euros) d'amende.

Cette monarchie du Golfe où vivent environ 2,75 millions de personnes a détecté un nombre relativement élevé de cas de contamination sur son sol, plus de 28.200 tests s'étant révélés positifs.

Masque obligatoire en public

Les bars, restaurants, cinémas et mosquées ont été fermés mais les chantiers de construction -notamment ceux liés à la Coupe du monde de football 2022- ont été maintenus avec la mise en vigueur de règles pour la distanciation sociale.

Les citoyens et résidents devront porter un équipement de protection «dès qu'ils quittent leur maison pour n'importe quelle raison (...) sauf dans le cas où la personne se trouve seule au volant d'un véhicule», a ajouté QNA.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a bondi jeudi de 1.733 au Qatar, un record pour une seule journée. Le nombre de décès officiellement recensé reste toutefois peu élevé (14 morts) en raison, selon des experts, de la jeunesse de la population et des examens médicaux obligatoires pour les travailleurs étrangers, qui constituent une part importante de la population.