«Les veines en feu», nouveau symptôme du covid-19 chez les enfants et adolescents

Aux Etats-Unis, les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies ont identifié un nouveau symptôme du coronavirus chez les plus jeunes sujets : la sensation d'avoir «les veines en feu».

Selon les conclusions de l'agence de protection de la santé publique, le coronavirus chez les moins de 21 ans peut créer des inflammations potentiellement dangereuses pour le coeur, alors qu'il vise principalement les poumons chez l'adulte.

Interrogé par le New York Times, Jack McMorrow, un adolescent de 14 ans en parfaite santé, évoque ses mains irritées du jour au lendemain, ses maux de ventre, les ganglions, la fièvre et enfin une douleur intense dans tout le corps. «J'avais l'impression qu'on m'avait injecté du feu dans les veines», a-t-il expliqué.

Des symptômes qui ont mené l'adolescent à une hospitalisation pour insuffiance cardiaque, et qui inquiètent sérieusement les scientifiques et la population, alors qu'un lien avec la maladie de Kawasaki, liée au coronavirus, est possible. Pourtant, les cas de jeunes sujets morts à cause du Covid-19 restent rares.

La maladie de Kawaski : de nombreuses questions, peu de réponses

Depuis début mars, alors que la pandémie se répandait à vitesse éclair dans plusieurs pays du monde, des cas d'enfants qui présentaient des symptômes proches de la maladie de Kawasaki se multipliaient. Parmi ces symptômes, l'inflammation des vaisseaux sanguins, provoquant les douleurs décrites par le jeune Jack McMorrow dans les colonnes du quotidien américain.

En France, 125 cas ont été recensés entre le 1er mars et le 12 mai, dont plus de la moitié en région parisienne, selon Santé publique France.

A noter que les médecins ont constaté que ce syndrome toucherait davantage les enfants en âge d'aller à l'école, plutôt que les nourrissons ou les bébés.