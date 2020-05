Nouvelle-Zélande : la Première ministre reste stoïque pendant un séisme en direct

Alors que la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, donnait une interview en direct à la télévision, ce lundi matin, un séisme de magnitude 5,6 a secoué le nord du pays. Malgré la secousse, la chef du gouvernement est restée incroyablement calme et a poursuivi l'entretien.

La secousse s'est produite peu avant 8 heures locales (20H00 GMT dimanche), à une profondeur de 52 kilomètres au large de la ville de Levin qui se situe à environ 90 kilomètres au nord de Wellington. Selon le service néo-zélandais de surveillance sismique GeoNet, il y a eu une quarantaine de répliques.

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when an earthquake struck during a live television interview Monday morning https://t.co/y6mi4M5mxb pic.twitter.com/L8uhle1rNT

— TIME (@TIME) May 25, 2020