L'eau ne serait pas la boisson la plus hydratante, selon une étude

Pour rester bien hydraté, rien de mieux que l'eau ? «Pas sûr», répond Ronald Maughan, professeur à l'école de médecine Saint-Andrews en Ecosse. Il est l'auteur d'une étude qui compare les propriétés d'hydratation de différentes boissons. Et l'eau n'est pas au sommet de la liste.

Les chercheurs ont analysé les urines de 72 volontaires afin de mesurer l'impact de 13 liquides sur leurs organismes. De leurs observations est né le Beverage hydration index (Indice d’hydratation des boissons).

Les scientifiques en ont déduit que, si l'effet hydratant de l'eau est plus rapide, il vaut mieux privilégier les boissons qui contiennent un peu de sucres, de protéines ou de matières grasses pour une hydratation sur le long terme.

Les conclusions de l'étude, publiées dans The american journal of clinical nutrition, révèlent que le lait est plus hydratant que l'eau seule. Les nutriments qu'il contient, le lactose entre autres, ralentissent le passage de l'eau entre l'estomac et le reste du corps. La présence de sodium permet également une certaine rétention d'eau qui diminue le volume d'urine rejetée.

L'eau plate, dixième du classement

Résultat : au classement des boissons les plus hydratantes, selon le Beverage hydration index, l'eau plate occupe... la dixième position. Elle est devancée par le lait, les solutions de réhydratation (prescrites par exemple lors de diarrhées), le jus d'orange, certains sodas, le thé et les boissons énergisantes.

Cela signifie-t-il qu'il faut préférer le Coca-cola a un grand verre d'eau ? Sûrement pas. Si les sucres contenus dans les sodas et les jus de fruit permettent de retenir l'hydratation dans le corps, ils nécessitent néanmoins une grande quantité d'eau pour être digérés. Plutôt contre-productif.

Ronald Maughan et son équipe rappellent ainsi que la consommation d'eau est indispensable à notre survie. L'ensemble des organes qui compose le corps humain en a besoin pour fonctionner correctement.