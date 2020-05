Déconfinement : quels sont les 4 indicateurs désormais en vigueur ?

Comment l'épidémie progresse-t-elle ? Y a-t-il un risque de résurgence ? Lors du point presse sur la deuxième phase du déconfinement ce 28 mai, le ministre de la Santé a mis en avant quatre indicateurs prioritairement utilisés pour suivre l'évolution du Covid-19 sur le territoire français.

Le taux d'incidence

Le premier : le taux d'incidence. Cet indicateur recense le nombre de contaminés en une semaine et le rapporte à une population donnée (ici, 100.000 personnes). Il montre donc que si le virus régresse dans le pays, il est toujours bien présent dans un grand nombre de territoires. Le gouvernement estime qu'au-dessus de 10 personnes infectées sur 100.000 par semaine, un seuil de vigilance est franchi. Si ce chiffre dépasse les 50, le département ou la région passe en seuil d'alerte. Ce dernier cas de figure n'existe plus aujourd'hui, si l'on en croit la carte fournie par le gouvernement. En revanche, la vigilance reste de mise sur une partie du territoire.

#Coronavirus #COVID19| Activité épidémique





L’incidence, c’est quoi ?



C’est le nombre de personnes infectées sur une semaine pour 100 000 habitants.



Seuil de vigilance: au-delà de 10 personnes infectées sur 100 000



Seuil d’alerte: au-delà de 50 personnes infectées sur 100 000 pic.twitter.com/VvlgOvo6Hw — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 28, 2020

Le nombre de tests positifs

Les tests ont longtemps été au centre des critiques contre le gouvernement. Aujourd'hui, ce dernier assurait pouvoir en réaliser 700.000 par semaine, et ainsi «tester chaque personne symptomatique et ses contacts à risque». C'est pourquoi le nombre de tests positifs sur 7 jours glissants fait son entrée dans les indicateurs de surveillance. Entre 5 et 10%, la situation nécessite une vigilance, et une alerte si le taux est supérieur à ces chiffres, ce qui n'est le cas qu'en Guyane ce 28 mai.

#Coronavirus #COVID19 | Positivité des tests virologiques



En pouvant réaliser 700 000 tests RT-PCR/semaine, nous avons la capacité de tester chaque personne symptomatique et ses contacts à risques :



Déploiement massif des tests RT-PCR



Système de centralisation des données pic.twitter.com/HPI0qXIpLB — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 28, 2020

Le R0

Le R0 est l'un des indicateurs qui est cité le plus souvent depuis le début de la pandémie. Il vise à estimer le taux de contamination d'une maladie. Le chiffre qui suit la lettre R correspond au nombre de personnes contaminées par un malade du coronavirus. Si le R0 est de 4, cela signifie donc qu'un malade infecte en moyenne quatre autres personnes. En dessous de 1, on estime que l'épidémie est en train de régresser, ce qui est le cas dans une très grande partie du territoire français selon Olivier Véran.

#Coronavirus #COVID19 | Carte



Le R0 est taux de reproduction du #COVID19. Si cet indicateur est :



Sup. à 1 : chaque porteur va transmettre le virus à plusieurs personnes, l’épidémie progresse.



Inf. à 1 : ce qui est majoritairement le cas aujourd’hui, l’épidémie régresse. pic.twitter.com/NwmpMYwBOR — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) May 28, 2020

Le taux de remplissage des lits en réanimation

La situation dans les hôpitaux, et en particulier dans les services de réanimation, reste tendue. Car des malades atteints par le Covid-19 s'y trouvent toujours, ainsi que des patients atteints par d'autres pathologies. Au-delà de 40% d'occupation des lits en réanimation dans un département, la situation nécessite une vigilance, explique le ministre de la Santé. Si une très grande partie du territoire est en dessous de ce seuil, l'Ile-de-France est au-dessus, et Mayotte dépasse les 60%, plaçant le département en état d'alerte sur cet indicateur.