Coronavirus : les communautés asiatiques toujours plus visées par le racisme, une plainte déposée

La situation est de moins en moins tenable. Les Petits Mandarins, un site spécialisé dans l'apprentissage du chinois en ligne, a porté plainte après une augmentation constante des commentaires à connotation raciste sur les pages de ses réseaux sociaux.

«En 4 ans, nous n'avions jamais eu de commentaires haineux, mais depuis deux mois il y en a de plus en plus», explique Vigdis Herrera, fondatrice du site. «Au début, nous avons tout supprimé et signalé, mais au fur et à mesure nous avons décidé de les laisser visibles. Facebook nous a répondu que ces commentaires n'enfreignaient pas les règles». Lassée, l'équipe du site, qui ne compte pas une seule personne d'origine asiatique dans ses rangs, a fini par écrire une lettre au procureur de la République le 2 avril, afin de porter plainte pour «entrave à l'exercice d'une activité économique».

«Je ne pouvais pas porter plainte directement pour racisme, car je ne suis pas Chinoise, et je n'étais donc pas ciblée par les propos», explique Vigdis Herrera. Elle souhaite cependant que la haine déversée sur les réseaux sociaux depuis le début de la crise du coronavirus ne reste pas impunie.

[Plainte auprès du procureur de #Paris ]





Incitation à la #haine raciale



Entrave à l'exercice d'une activité économique





N'oubliez pas que le monde est plus beau en couleurs et que les langues ouvrent les coeurs.@EdtechFrance #confinementjour18 #COVID19france pic.twitter.com/l2meIS5qCV — Les Petits Mandarins (@PetitsMandarins) April 3, 2020

#JeNeSuisPasUnVirus

Ce n'est pas la première fois que ce genre d'actes est dénoncé depuis le début de la crise. SOS Racisme avait d'ailleurs mis en place une campagne de sensibilisation au mois de février, alors que les cas de Covid-19 commençaient à se multiplier dans le pays. Dominique Sopo, président de l'association, dénonçait déjà «une recrudescence d'insultes et d'agressions».

Des membres de la communauté asiatique avaient également lancé un hashtag sur les réseaux sociaux, #JeNeSuisPasUnVirus, pour dénoncer les campagnes ciblées d'injures dont ils étaient les victimes. Reste à savoir si la plainte déposée par Les Petits Mandarins aura un impact, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de manière plus globale.