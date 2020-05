Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances en Grèce cet été ?

Plages, chaleur, histoire... La Grèce a tout d'une destination parfaite pour des congés d'été, et les Français ne s'y trompent pas puisque le pays était leur deuxième destination privilégiée en 2019, derrière l'Espagne. Mais avec la pandémie mondiale de coronavirus, les cartes sont redistribuées.

Il est pour le moment très difficile de savoir si les Français pourront partir à l'étranger pour leurs vacances estivales. Le 2 juin, le déconfinement entrera dans sa phase 2, avec la levée de la limitation des déplacements à 100km. Mais la situation sanitaire reste fragile et rend les prévisions impossibles au-delà de cette échéance.

Les frontières de l'espace Schengen et celles de la France sont pour le moment fermées jusqu'au 15 juin, mais il n'est pas impossible que cette date soit repoussée à un horizon plus lointain. La plus grande probabilité semble être une ouverture des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, tout en laissant ce dernier fermé aux pays extra-communautaires.

Dans ce contexte, la Grèce ne cesse de mettre en avant sa volonté de relancer le tourisme, avec notamment un «bon bilan provisoire» face à l'épidémie de coronavirus, puisque l'on compte 2.906 cas pour 175 décès.

L'une des explications possibles est la mise en place de mesures strictes plus tôt que la majorité de ses voisins. Et parmi celles-ci : la suspension des vols en provenance d'Italie, d'Allemagne ou encore d'Espagne. La prudence qui était de rigueur au début de la crise devrait bel et bien levée d'ici à juillet au vu des bons résultats qu'elle a engendrés. D'ailleurs, ce 29 mai, le pays a annoncé rouvrir les vols internationaux à partir du 15 juin pour près de 30 pays. Problème pour les touristes hexagonaux : la France n'en fait pas partie. Les nations les plus touchées telles que l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie sont également mises de côté.

Un calendrier pour ces cas précis n'a pas encore été dévoilé, de sorte qu'il est difficile de savoir si les Français pourront se rendre sur place cet été. Il y a fort à parier que le gouvernement de la Grèce tentera de trouver une solution, tant le tourisme est important pour son économie. Le secteur pèse pour près de 20% dans le PIB annuel du pays, et une saison blanche ou presque serait potentiellement catastrophique pour un pays qui se relevait tout juste d'une longue crise. Mais vu la situation, les autorités attendront certainement des garanties avant d'autoriser les Français à voyager en juillet ou en août. Il faudra donc s'armer de patience en attendant les déclarations gouvernementales.