Un bébé naît avec deux bouches, une malformaton extrêmement rare

Un bébé est né à Charleston, en Caroline du Sud (Etats-Unis), avec deux bouches, une malformation faciale extrêmement rare.

Les médecins ont détecté l'anomalie lors des examens du 3ème trimestre de grossesse, rapporte Sky News. Ils ont alors pensé qu’il s’agissait d’un kyste, d’un trouble osseux ou encore d’un tératome, des tumeurs qui peuvent être bénignes ou malignes, causé par un «fœtus in foetu».

Egalement appelé «jumeau parasite», le «fœtus in foetu» est une anomalie du développement de l'embryon qui intervient dans les cas de grossesses gémellaires et où un des deux fœtus se retrouve à l'intérieur de son frère ou sa sœur.

Mais lorsque le nourrisson est né, les médecins ont découvert que la masse repérée sur les scanners était en réalité une seconde bouche. La petite fille souffrait de diprosopus, ou duplication crânofaciale, un défaut congénital où la totalité du visage, ou juste des parties, est dupliquée sur la tête.

Elle avait des petites lèvres au niveau du menton, une dentition, et même une langue qui bougeait en même temps que celle de sa bouche principale.

