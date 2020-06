Aux Etats-Unis, des policiers apportent leur soutien aux manifestants

Depuis la mort de George Floyd aux mains de la police, les manifestations éclatent aux Etats-Unis. Dans plusieurs villes du pays, des policiers ont affiché leur soutien aux manifestants qui dénoncent le racisme et les inégalités de traitement.

Ce dimanche 31 mai, dans l'Etat du Michigan, le shérif de Flint, Chris Swanson, a exprimé son soutien aux manifestants en début de cortège : «Nous voulons être avec vous. J’ai enlevé mon casque, déposé ma matraque. Ces policiers vous aiment».

Dans le Michigan, un sheriff et des policiers fraternisent avec des manifestant-es et marchent avec la foule contre les violences policières et le racisme dans la police. Le début de la fin du déni? pic.twitter.com/qs5P7HAGTd — Philippe Marlière (@PhMarliere) May 31, 2020

Sur la vidéo, on peut voir les manifestants l'appeller à «marcher avec eux». Le shérif décide alors de les rejoindre, accompagné d'autres policiers.

I’m LIVING for these images out of Flint.





Sheriff: “we’re mad too! What can we do?”





Protestors: “walk with us!”





Sheriff: “let’s go!”#GeorgeFloydProtests #BlackLivesMatter pic.twitter.com/LvumnW7qZd — Officer Daddo (@officerdaddo) May 31, 2020

A Fargo, dans le Dakota du Nord, des policiers ont tenu des pancartes réalisées par les manifestants, sur lesquels on pouvait lire : «Justice pour George», ou encore «Nous sommes une seule race : la race humaine».

This is proof that change can happen in America pic.twitter.com/rG3bSpqrRO — munezerodesire (@munezerodesire5) May 30, 202

UN GENOU A TERRE

A New York, dans les quartiers du Queens et de Manhattan, au moins trop policiers ont posé leur genou à terre, alors que des militants noirs-Américains scandaient les noms des femmes et des hommes noirs morts sous les coups de la police.

“I appreciate you. Thank you for kneeling.”





Members of the NYPD took the knee during protests against #GeorgeFloyd's death, kneeling alongside demonstrators in New York #protests2020 pic.twitter.com/77NalyYZ8g — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) June 1, 2020

En Floride, dans la ville de Coral Gables au Sud de Miami, des policiers ont animé une séance de questions-réponses avec les manifestants, avant de partager ensemble un moment de prière. Durant ce moment de recueillement devant la mairie de Coral Gables, ils ont posé un genou à terre et baissé la tête, en communion avec les manifestants venus dénoncer la mort de George Loyd.

Law enforcement join protesters down on one knee in prayer in front of #CoralGables City Hall. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/yG0TRioI4R — Roy Ramos (@RRamosWPLG) May 30, 2020

Poser son genou au sol est devenu un geste symbolique contre les violences policières à l'égard des minorités ethniques, après avoir été popularisé par le joueur de la Ligue de football américain (NFL) Colin Kaepernick.

George Floyd est mort le 25 mai après avoir été maintenu le cou contre son genou par un policier blanc, à Minneapolis.

