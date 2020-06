Mort de George Floyd : Omar Sy a participé à une manifestation à Los Angeles

Parmi les manifestants ayant marché ces derniers jours aux quatre coins des Etats-Unis pour dénoncer la mort de George Floyd, figure un visage connu en France : Omar Sy. L'acteur français a partagé une photo sur Instagram où le voit défiler à Los Angeles.

Résidant aux Etats-Unis, le comédien, rendu célèbre par le film «Intouchables», tient dans ses mains une pancarte sur laquelle il est inscrit «I can't breathe» («Je ne peux pas respirer»). Ces derniers mots de George Floyd, Afro-Américain de 46 ans mort la semaine dernière après avoir été étouffé par le genou d'un policier blanc au cours d'une interpellation, sont également depuis plusieurs années un slogan des manifestants américains contre les violences policières.

«Hier, à Los Angeles, nous avons marché en paix et solidarité en criant les noms de George, Breonna, Ahmaud et tant d’autres victimes ici aux US», a écrit Omar Sy ce lundi 1er juin en commentaire de son cliché sur Instagram. Des prénoms qui font référence à George Floyd, mais aussi à Breonna Taylor, une ambulancière noire de 26 ans abattue le 13 mars dernier par des policiers à Louisville (Kentucky) alors qu'elle dormait chez elle, et Ahmaud Arbery, un joggeur noir de 25 ans tué le 23 février en pleine rue à Brunswick (Géorgie), dont le meurtrier présumé est un policier à la retraite.

«Que JUSTICE soit enfin faite»

Dans son message sur Instagram, Omar Sy fait le lien entre ces différentes affaires ayant eu lieu sur le sol américain et la mort d'Adama Traoré en France. «Via ce post et cette photo, je crie aussi le nom d’Adama Traoré, qui, en France, le 19 juillet 2016, a perdu la vie de la même façon que George Floyd.» Il y a quatre ans, ce jeune homme noir de 24 ans était décédé dans la caserne de Persan (Val-d'Oise), après une interpellation musclée. Une nouvelle expertise médicale rendue la semaine dernière, dénoncée par la famille de la victime, écarte la responsabilité des trois gendarmes ayant participé à l'interpellation.

«Que leurs âmes puissent reposer en paix et que JUSTICE soit enfin faite», conclut Omar Sy dans son post Instagram, applaudi par Leïla Bekhti, Gilles Lellouche, Samuel Umtiti ou encore Kev Adams. Comme l'acteur français, plusieurs stars américaines ont également pris part dernièrement aux manifestations ayant éclaté outre-Manche suite à la mort de George Floyd, telles la chanteuse Ariana Grande, le rappeur Nick Cannon, ex-mari de Mariah Carey, la mannequin Emily Ratajkowski ou encore Paris Jackson, fille de Michael Jackson.