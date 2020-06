Une catastrophe écologique en cours en Arctique russe

L'ampleur des dégâts est sans précédent dans la région selon les écologistes. En Arctique russe, un réservoir de diesel s'est effondré le 30 mai, entraînant le déversement de 20.000 tonnes de carburant dans une rivière. Les images des eaux, teintées de rouge, ont fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours.

La situation est telle que Vladimir Poutine a décrété l'état d'urgence le 3 juin dernier.

Une semaine après le début de la catastrophe, la progression des hydrocarbures aurait été stoppée, notamment grâce au déploiement d'un barrage flottant. Selon l'AFP, le risque le plus important est qu'ils se déversent dans le lac Piassino, car ses eaux s'écoulent dans «un fleuve très important pour la région».

A catastrophe is taking place right before our eyes. The diesel spill in Norilsk has become the first accident of such a scale in the Arctic. 20 thousand tonnes of diesel fuel have been spilled in local rivers. pic.twitter.com/PXEXkTuACE

— Greenpeace Russia (@greenpeaceru) June 4, 2020