Le Premier ministre néerlandais veut que la tradition du «Père Fouettard» noir disparaisse

En plein mouvement de protestation mondial contre le racisme engendré par la mort de George Floyd aux Etats-Unis, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte s'est déclaré favorable jeudi à ce que la tradition locale du «Père Fouettard» noir disparaisse «d'ici à quelques années».

Selon la tradition néerlandaise, ce personnage folklorique noir, appelé «Zwarte Piet» («Père Fouettard» en français), accompagne Saint-Nicolas dans sa distribution de cadeaux lors de la fête portant le nom de ce dernier. Chaque année au mois de décembre, au cours des défilés de la Saint-Nicolas, de nombreux Néerlandais se griment ainsi en Noir - une pratique polémique appelée «blackface» - pour jouer le rôle du Père Fouettard.

Depuis plusieurs années, cette coutume suscite un débat animé et des manifestations virulentes aux Pays-Bas, ses opposants dénonçant une représentation raciste (maquillage noir, perruque afro, rouge à lèvre...), rappel de l'époque coloniale. En 2016, un comité de l'ONU qui s'était penché sur l'éradication du racisme avait même qualifié ce personnage de «vestige de l'esclavage». Une position critique à laquelle s'est finalement rallié Mark Rutte, à la tête du pays depuis 2010.

Au cours d'un débat au Parlement jeudi 4 juin portant sur les récentes marches aux Pays-Bas destinées à soutenir les manifestations américains contre la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, lors d'une interpellation par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis, le Premier ministre libéral néerlandais a affirmé que son opinion sur Zwarte Piet avait subi de «grands changements» ces dernières années.

En 2013, il avait déclaré : «Zwarte Piet est juste noir et je ne peux pas y faire grand-chose.» Depuis cette date, il a expliqué jeudi avoir rencontré de nombreux Noirs, y compris «des jeunes enfants, qui ont confié se sentir terriblement discriminés parce que Zwarte Piet est Noir». «Je pense que dans quelques années, il n'y aura plus de Zwarte Piet», a indiqué Mark Rutte - qui avait avoué en 2014 s'être déjà déguisé en ce personnage par le passé -, sans prévoir d'interdiction formelle.

Une annonce accueillie avec joie par le poète néerlandais Jerry King Luther Afriyie, leader du groupe «Kick Out Zwarte Piet» («Chassons Zwarte Piet»). «Mieux vaut tard que jamais ! Maintenant, débarrassons-nous de Zwarte Piet et nous pourrons tous profiter d'une fête pour tous les enfants», a-t-il tweeté.

Mooi. Better late than never! Nu nog zwarte piet afschaffen en dan kunnen we allemaal genieten van een #FeestVoorAlleKinderen.#2020ZwartePietVrij is weer een stap dichterbij. #KOZPhttps://t.co/RxNYbXnzGi

— Jerry King Luther Afriyie (@TheRebelThePoet) June 4, 2020