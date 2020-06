Pour avoir officié un mariage homosexuel, un élu républicain perd son investiture en Virginie

Le Républicain Denver Riggleman a attisé la colère de ses collègues conservateurs en officiant un mariage homosexuel l’année dernière. Il a perdu son investiture en Virginie ce samedi, lors d’une convention de son parti.

Il a été évincé par Bob Good, un ancien membre du département athlétisme de la Liberty University, université chrétienne évangélique, confirme The Guardian. M. Riggleman était pourtant soutenu par Donald Trump, et par le président du House Freedom Caucus, un groupe parlementaire ultra-conservateur.

Il avait provoqué l’indignation chez certains conservateurs en célébrant le mariage de deux hommes qui avaient participé à sa campagne. Plusieurs membres du parti Républicains ont voté pour qu’il soit blâmé, et Bob Good en a profité pour se lancer dans la course à l’investiture en Virginie, en affirmant que Riggleman avait «trahis la confiance» des Républicains de son district, selon le New York Times. Racidal sur la question de l'immigration, M. Good souhaite aussi rétablir les «valeurs judéo-chrétiennes» au Congrès.

Bob Good est donc désormais le représentant républicain du cinquième district de Virginie. Quatre candidats démocrates sont encore en lice pour l’affronter lors des élections de l’automne prochain.

Selon le Guardian, Riggleman affirme qu’un petit groupe de Républicains a tenté de l’évincer, notamment en organisant cette nomination par le biais d’une convention du parti et non d’une primaire, ce qui favoriserait les candidats les plus conservateurs, comme Bob Good. Selon le président Républicain du district, Melvin Adams, plus de 2500 délégués républicains sont allés voter samedi lors de la convention, et Bob Good se crédite de 58% des voix.

Sur Twitter, Denver Riggleman a manifesté son mécontentement : «Des irrégularités dans les votes et des bourrages d’urnes ont été constatées dans de multiples comtés de Virigine», a-t-il écrit.

Voting irregularities and ballot stuffing has been reported in multiple counties in the #VA05. Voter fraud has been a hallmark of this nomination process and I will not stand for it. @VA_GOP needs to reevaluate their priorities. We are evaluating all our options at this time.

— Denver Riggleman (@Denver4VA) June 14, 2020