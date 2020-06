Espace : un incroyable objet cosmique découvert

Un astre exceptionnel. L'agence spatiale européenne (ESA) vient de révéler qu'elle avait récemment étudié un magnétar aux caractéristiques très particulières.

Baptisé Swift J1818.0−1607, ce bébé pulsar, un type spécifique d'étoile à neutrons, a été étudié par l'observatoire spatial XMM-Newton lancé par l'Agence spatiale européenne en 1999, spécialisé dans l'étude des rayons X et des champs magnétiques. Cette observation faisait suite à la découverte de l'astre par la Nasa en mars, qui a ensuite été rapportée dans The Astrophysical Journal Letters.

Ce magnétar se distingue par sa masse gigantesque (2 à 3 fois celle du soleil), mais dans un volume extrêmement réduit (mille milliards de fois plus petit). Pour faire simple, une cuillère à café de J1818 pèserait 4 milliards de tonnes sur la Terre. Cette particularité fait d'eux les objets les plus denses connus, juste après les trous noirs.

Le champ électromagnétique ségagé est également hors-norme. Il est 1.000 fois supérieur à celui d'une étoile à neutron classique et 100 millions de fois plus puissant que l'aimant le plus puissant que l'on peut trouver sur notre planète. C'est d'ailleurs lors d'une phase d'émissions de Rayons X particulièrement intense (dix fois plus que la normale) que la Nasa a pour la première fois localisé le magnétar.

© ESA-C. Carreau

Des chiffres totalement fous, qui s'ajoutent à une autre particularité incroyable de cet astre : son âge. S'il est situé à une distance de 16.000 années lumière, dans la constellation du Sagittaire, les ondes lumineuses qui nous parviennent ne seraient âgées que de 240 ans, ce qui en fait littéralement un nouveau-né, sur le plan cosmique. Concrètement, la lumière émanant de l'explosion de l'étoile qui lui a donné naissance a donc atteint la Terre à peu près au moment de la Révolution française.

Sur les réseaux sociaux, les amateurs et les spécialiste se sont évidemment montrés enthousiastes devant une telle découverte.

