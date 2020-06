Journée mondiale des réfugiés : trois chiffres chocs qui illustrent la gravité de la situation

Selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, 1 % de la population mondiale a été forcée, en raison des guerres, des conflits et des persécutions, de fuir son foyer. Ce samedi 20 juin, journée mondiale des réfugiés, est l'occasion de faire le point sur leur situation à travers des chiffres, et ceux-ci sont inquiétants.

deux fois plus de refugies en moins de dix ANS

En 2019, 79,5 millions de personnes ont été déplacées de force dans le monde entier, en raison de persécutions, conflits, violences, violations des droits de l'homme ou autres événements ayant sérieusement troublé l'ordre public, indique dans son rapport annuel le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). Parmi elles, 25,4 millions sont des réfugiés, les autres étant des personnes qui se sont déplacées à l'intérieur d'un même pays, des demandeurs d'asile et des Vénézuéliens déplacés à l'étranger. Leur nombre était de 10 millions en 2010, soit plus de deux fois moins.

Par ailleurs, parmi les près de 80 millions de personnes forcées de quitter leur domicile en 2019, environ 40 % sont des enfants, estime l'HCR.

une hausse DE 6 % du nombre de refugies EN UN AN

Le nombre de personnes à travers le monde chassées de leur foyer est en nette augmentation sur un an (+ 8,7 %) : fin 2018, ils étaient 70,8 millions, toujours selon les chiffres de l'agence des Nations Unies. Si cette hausse est continue depuis 2011, celle-ci n'a jamais été aussi importante qu'en 2019. Ainsi, en 2018, elle n'a été que de 2,3 %. Parmi les personnes déplacées, le nombre de réfugiés a également nettement augmenté en 2019, mais un peu moins rapidement, soit une hausse de 6 %.

Les deux tiers des refugies sont originaires de cinq pays

Plus des deux tiers de tous les réfugiés déplacés à l'étranger, 68 % précisément, proviennent de cinq pays seulement. En premier lieu on retrouve la Syrie (6,6 millions). Suit loin derrière le Venezuela (3,7 millions), même si, contrairement à la Syrie, une part infime de ces déplacés est considérée comme étant réfugiés. Puis viennent l'Afghanistan (2,7 millions), le Soudan du Sud (2,2 millions) et la Birmanie (1,1 million).

Les réfugiés en provenance de Syrie ont été accueillis pour la plupart d'entre eux en Turquie (3,6 millions), mais aussi au Liban (910 600), en Jordanie (654 700), en Irak (245 800) et en Egypte (129 200). En dehors de ces pays proches, l'Allemagne et la Suède ont continué d'accueillir le plus grand nombre de réfugiés syriens.