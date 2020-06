Coronavirus : une deuxième vague confirmée en Corée du Sud

C'est le cauchemar de tous les dirigeants. La Corée du Sud a officiellement parlé de deuxième vague de coronavirus dans son pays, plusieurs semaines après avoir reçu les éloges du monde entier pour sa gestion minutieuse de l'épidémie.

«La première vague a eu lieu de mars à avril ainsi que de février à mars. Et nous voyons une deuxième qui a commencé aux vacances de mai et qui continue», a ainsi déclaré Jeong Eun-kyeong, responsable du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies coréen, comme le rapporte Reuters. La première semaine de mai était en effet marquée par la Journée des Enfants le 5, un jour férié dans tout le pays.

Lors du week-end du 20 et 21 juin, 115 cas ont été comptabilisés par les autorités. Si la situation n'atteint pas encore les chiffres de début mars, ou près de 1.000 nouveaux cas avaient été trouvés en une seule journée, cela suffit à grandement inquiéter le gouvernement.

«Nous avions prédit que la deuxième vague émergerait à l'automne ou à l'hiver. Nous nous sommes trompés. Tant que les personnes auront des contacts rapprochés avec les autres, nous pensons que les infections continueront», a expliqué Jeong Eun-kyeong.

Le maire de Seoul, Park Won-soon, a lui assuré à l'agence de presse AP que les scientifiques prévoyaient 800 nouveaux cas par jour si la maladie n'était pas rapidement ralentie. Des nouvelles mesures pourraient donc rapidement être prises pour éviter ce scénario.

À noter cependant que le pays n'a jamais mis en place de confinement. Un dépistage massif et des placements en quarantaine en cas de suspicions étaient au centre de la stratégie sud-coréenne. L'évolution de la situation sera très certainement suivie de près par le reste de la planète, qui craint également une hausse des cas dans les semaines à venir.

