Le rappeur Travis Scott s’offre une villa à plus de 20 millions de dollars en cash

Plus de 1.500 m2, trois étages, sept chambres, onze salles de bain... Le rappeur américain Travis Scott vient de s'offrir une somptueuse villa à Los Angeles, en déboursant en cash 23,5 millions de dollars (20,7 millions d'euros).

Conçue par le cabinet d'architecture De Loren & Associates pour ressembler à un «yacht moderne», la nouvelle propriété du rappeur de 28 ans est située au sommet d'une colline, dans le quartier chic de Brentwood, offrant une vue panoramique sur la Cité des Anges, rapporte le magazine américain Variety.

Construite au niveau de la rue, elle dispose d'un parking sur le toit, pouvant accueillir au moins une douzaine de véhicules. Mais ce n'est pas tout. Le manoir est doté d'une «galerie automobile», où l'on trouve vingt voitures, d'un bar, d'une salle de sport, d'un sauna, d'une salle de cinéma de quinze places, d'un placard à vin pouvant contenir 650 bouteilles ou encore d'une piscine à débordement.

Take a look at @trvisXX’s brand new $23.5 million dollar home in Brentwood





Specs



-16,700 SqFt



-3 Floors



-7 Bedrooms



-11 Bathrooms pic.twitter.com/qhD5rBmeKs — SΛINT (@TheSupremeSaint) June 20, 2020

En payant 23,5 millions de dollars en cash, selon les registres de propriété, Travis Scott a en plus fait une affaire, puisque la villa avait été mise à prix 42 millions de dollars (37 millions d'euros) l'été dernier. L'ex de Kylie Jenner, dont la tournée «Astroworld» a généré 53,5 millions de dollars (47 millions d'euros) de recettes en 2019 selon Forbes, aura désormais comme voisin un certain LeBron James, star de la NBA et joueur des Los Angeles Lakers.

