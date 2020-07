Les amateurs de films d'horreur mieux préparés pour affronter la pandémie

Les fans de films d'horreur sont mieux armés que les autres citoyens pour affronter l'épidémie de coronavirus. C'est en tout cas ce que semble montrer une étude rapportée par le New Scientist.

Ces spectateurs développeraient une capacité de résilience supérieure aux autres face à la pandémie du Covid-19. Et ce serait justement les nombreux films qu'ils ont visionnés qui leur permettraient de bien réagir face à un événement de ce type.

Pour arriver à ces conclusions, des chercheurs ont évalué les niveaux de stress, d'anxiété, d'irritabilité et la propension à faire des insomnies d'un échantillon de participants. Or parmi eux, les fans de films d'horreur apparaissaient «moins enclins à des états mentaux négatifs» a indiqué Coltan Scrivner, psychologue spécialisé dans la curiosité morbide à l’université de Chicago au New Scientist.

«Les gens apprennent par procuration»

Que ce soient des films d'horreur, des fictions apocalyptiques ou des dystopies, leurs scénarios ponctués par des évènements sombres ou anxiogènes permettent aux spectacteurs de s'identifier aux personnages et de vivre en quelque sorte la situation à leur place. «Si c’est un bon film, vous vous imaginez dans la peau des personnages et vous répétez involontairement les scénarios», estime Coltan Scrivner, psychologue spécialisé dans la curiosité morbide à l’université de Chicago. «Les gens apprennent par procuration», explique-t-il au Guardian.

Mieux, en plus d'être habitués à être confrontés à ce type de peur du chaos, ils réussiraient davantage à la surmonter. Le visionnage des films d'horreur «(donnerait) l’expérience d’avoir peur et de maîtriser cette peur». C'est d'ailleurs peut être ce phénomène qui expliquerait l'appétence des fans pour ce genre cinématographique.

Mais l'autre question est de savoir si les spectacteurs de films d'horreur sont naturellement mieux armés pour surmonter la peur ou si c'est une capacité qu'ils développent grâce au visionnage des scènes d'épouvante.