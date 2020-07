En Espagne, la Catalogne reconfine 200.000 habitants

L'Espagne a reconfiné samedi plus de 200.000 de ses habitants en Catalogne et surveille plusieurs dizaines de foyers de contagion de coronavirus dans d'autres régions, tout en s'ouvrant plus largement aux visiteurs étrangers.

Ce samedi, le président de la Catalogne (nord-est), Quim Torra, a annoncé que toute une zone autour de la ville de Lerida, à 150 km à l'ouest de Barcelone, était isolée du reste de la région, dès la mi-journée. «Nous avons décidé de confiner la zone del Segria (autour de Lerida, ndlr), sur la base de données qui confirment une croissance très importante du nombre de cas de contagions de Covid-19», a déclaré le dirigeant indépendantiste catalan, évoquant «une décision difficile» pour les dizaines de communes concernées.

Les entrées et sorties sont donc soudain restreintes dans cette zone agricole, en pleine récolte des fruits, et alors que nombre de familles débutaient leurs vacances d'été. La «ministre» régionale de la Santé, Alba Verges, a précisé que les regroupements de plus de dix personnes y étaient interdits, et les visites dans les maisons de retraites suspendues. La région avait informé vendredi de 4.030 cas de coronavirus dans la province de Lerida, soit 60 de plus que jeudi.

UN PAYS DUREMENT TOUCHE

Avec au moins 28.385 morts, l'Espagne est l'un des pays les plus affectés par la pandémie de nouveau coronavirus, mais les autorités estiment avoir réussi à contrôler la contagion après le sévère confinement de plus de trois mois de toute la population, qui avait été levé le 21 juin.

Cependant, le pays a enregistré vendredi 17 morts du coronavirus en un jour, selon le ministère de la Santé, soit le plus grand nombre quotidien de décès depuis 19 juin. Et les autorités se préoccupent de plus d'une cinquantaine de foyers de contagion répertoriés dans presque toutes les régions.

