Boris Johnson porte un masque pour la première fois

Boris Johnson a, pour la première fois, porté un masque vendredi lors d’une visite dans la circonscription d’Uxbridge (Royaume-Uni). Le Premier ministre britannique milite pour un retour au travail de ses concitoyens, dans le respect des mesures sanitaires contre le coronavirus.

Lors de la conférence de presse, le pensionnaire de Downing Street a confié qu’il souhaitait rendre le port du masque obligatoire dans les endroits clos comme les magasins ou les transports, a rapporté Sky News.

Particulièrement dans les lieux «où vous rencontrez des gens avec lesquels vous n’entrez pas en contact normalement», a précisé le Premier ministre qui dit s’appuyer sur les recommandations des experts dont l’avis a évolué durant la pandémie.

It was great to visit some local businesses in Uxbridge today, and see how they’ve been working hard to make their premises COVID-19 Secure.





If you’re out this weekend be sure to follow the guidelines on social distancing. #StayAlert pic.twitter.com/54eCyvOa9D

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 10, 2020