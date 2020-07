Coronavirus: elle contamine 71 personnes en prenant l'ascenseur

Une nouvelle démonstration de la capacité du coronavirus à se propager très rapidement. Une femme originaire de la province chinoise de Heilongjiang est à l'origine de la contamination d'au moins 71 personnes, alors qu'elle avait pourtant tout mis en oeuvre pour s'isoler.

Elle était revenue des Etats-Unis le 19 mars dernier, sans présenter de symptômes du Covid-19, mais avait décidé de se mettre en quarantaine chez elle par précaution, comme l'a indiqué le centre chinois de contrôle des malaladies (CCDC) dans la revue scientifique Emerging Infectious Diseases.

Durant toute cette période, la femme a pris soin de ne croiser personne, mais a utilisé l'ascenseur pour faire ses courses, ce qui a suffi à transmettre le coronavirus à son voisin du dessous.

Et ce dernier a ensuite contaminé sa mère et le petit-ami de cette dernière, qui étaient venus lui rendre visite. Quelques jours plus tard, le 29 mars, le couple s'est rendu à une fête avec un groupe d'amis. Le 2 avril, l'une des personnes de ce groupe a été victime d'un AVC et hospitalisée. Mais l'homme n'a été testé positif au coronavirus que plusieurs jours plus tard, ainsi que ses deux fils. Avant cela, c'est le petit-ami de la mère du voisin de la femme en quarantaine qui avait été le premier à être testé positif.

Les médecins ont pu par la suite reconstituer la chaîne de contamination complète. Ils ont pu déterminer que l'homme victime d'un AVC et ses deux enfants ont transmis le coronavirus à 28 personnes (dont cinq infirmières et un médecin) dans un premier hôpital, puis 20 autres dans un second.

Quant à la femme revenue des Etats-Unis, elle a subi un nouveau test qui a montré qu'elle présentait des anticorps et avait donc bien été contaminée. «Nous pensons que la voyageuse était une porteuse saine et que le voisin du dessous a été contaminé au contact de surfaces dans l'ascenseur de l'immeuble ou ils vivaient tous les deux, a déclaré le CCDC. Nos résultats illustrent comment une simple infection asymptômatique au coronavirus peut aboutir à une large contamination au sein d'une communauté».