Coronavirus : les cas de maladie de Kawasaki en hausse de 500% chez les enfants

Une étude menée par le service de pédiatrie générale de l'hôpital Robert Debré à Paris montre que les admissions à l'hôpital d'enfants touchés par la maladie de Kawasaki ont augmenté de près de 500% depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

Le lien entre le coronavirus et la maladie de Kawasaki chez les enfants «apparaît de manière assez claire», a donc expliqué le professeur Albert Faye, chef du service de pédiatrie générale à l'hôpital Robert Debré à Paris, sur franceinfo.

De 2005 à 2020, 230 patients avec la maladie de Kawasaki ont été hospitalisés et depuis avril 2020, l’incidence des hospitalisations pour maladie de Kawasaki a augmenté de 497%, selon l'étude. «Nous avons pu mettre en évidence une augmentation importante de la fréquence de cette maladie pendant la pandémie de Covid-19», reconnait le professeur.

La maladie de Kawasaki touche en majorité les enfants de moins de 5 ans. «C'est une maladie inflammatoire qui atteint les petits vaisseaux» et qui cause «de la fièvre, une inflammation importante au niveau du sang, une éruption spécifique, un enfant qui est très fatigué, des œdèmes au niveau des extrémités». Le spécialiste juge néanmoins que la maladie est «bien connue en pédiatrie» et qu'elle se soigne «en général avec essentiellement des immunoglobulines».

L'apparition du Covid-19 a coincidé avec le développement d'une forme «plus marquée» de la maladie de Kawasaki. L'inflammation est «un petit peu plus importante que dans la maladie classique». Le traitement est le même que pour la forme dites «classique». «Rapidement, on arrive à améliorer les choses, si nécessaire, en associant des corticoïdes».