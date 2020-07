Dépressive, elle se prend pour une poule

Un état second pour le moins inquiétant. Si les principaux symptômes de la dépression sont la fatigue, la tristesse, les insomnies, ou encore les troubles alimentaires, elle peut également entraîner chez certaines personnes une perte totale de contrôle.

C’est notamment le cas d’une femme de 54 ans, originaire de Belgique, qui a fait une dépression à la suite du décès d’un membre de sa famille. Alors qu’elle se trouvait dans son jardin, elle s’est soudainement prise pour une poule, explique un rapport publié dans la revue médicale néerlandaise «Tijdschrift voor Psychiatrie», précisant que la patiente n’avait aucun antécédent de drogue ou d’alcool.

Après l’avoir retrouvée en train de glousser et de battre des ailes, son frère, dépassé par le situation, a décidé de l’emmener à l’hôpital, où elle a continué d’être convaincue d’être une poule, rapporte le New York Post. Pharmacienne de profession, la femme n’avait pratiquement pas dormi depuis cinq jours, précise le rapport, et avait changé récemment d’anti-dépresseur.

Ce déséquilibre provoqué dans son cerveau pourrait expliquer en partie son comportement. Sa famille a également indiqué aux médecins qu’elle ne voyait plus ses amis depuis plusieurs semaines, et qu’elle avait subi des remarques désobligeantes de la part de certains collègues de travail. Une fois la crise passée, ses proches lui ont raconté ce qu’il s’était passé ces dernières heures, mais la quinquagénaire a déclaré n’avoir aucun souvenir de cet épisode, qui s’apparente à de la zooanthropie.

Aussi appelée thérianthropie, la zooanthropie est une affection mentale dans laquelle le sujet s’identifie à un animal. Cette maladie est souvent liée à des troubles psychiatriques sous-jacents tels que la schizophrénie ou la dépression psychotique.