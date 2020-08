Un mannequin ouïghour dévoile ses conditions d'enfermement dans une vidéo

Un document rare. La BBC a dévoilé une vidéo filmée par un mannequin ouïghour pendant sa captivité dans un camp de détention. Merdan Ghappar avait réussi à garder et utiliser son téléphone pour envoyer des messages à ses proches.

Pendant plusieurs minutes, celui qui avait fait carrière dans le mannequinat en Chine se filme sans prononcer un mot. On le voit, visage fermé, assis sur un lit d'une petite pièce. Des menottes le tiennent attaché à son couchage, et des barreaux ainsi que des grillages sont installés sur les fenêtres.

Dans le fond sonore, l'on peut entendre une voix parler à un mégaphone en chinois. La BBC a traduit ce qui semble être un message de propagande pour renier l'existence du Turkestan oriental, un état souhaité par les indépendantistes du Xinjiang. «Il n'y a jamais eu de "Turkestan oriental". Le soi-disant "Etat du Turkestan oriental" n'a jamais existé ou été reconnu», entend-on ainsi.

Sa famille, qui a reçu les vidéos il y a cinq mois, a décidé de les rendre publiques pour alerter sur la situation alors qu'ils n'ont plus de nouvelle de Merdan Ghappar. En plus de la vidéo, des messages écrits par le jeune homme ont été diffusés, même si ces derniers n'ont pas pu être authentifiés par des experts. Le mannequin explique être couvert de poux, avoir vu des salles de 50m2 contenir jusqu'à 60 personnes et assure qu'il entend des cris provenant de «salles d'interrogatoire».

Il met également l'accent sur les mesures prises pendant la crise du coronavirus. Le port du masque est par exemple devenu obligatoire en plus de celui d'une cagoule en temps normal, ce qui l'empêchait de respirer convenablement. Le média britannique a envoyé les documents récupérés aux autorités chinoises pour obtenir des explications, mais aucune réponse n'a été fournie.