Coronavirus : reconfinement partiel en Irlande

Les habitants de trois comtés, soit 368.000 personnes au total, doivent se plier à de nouvelles mesures sanitaires strictes depuis samedi matin.

Tous les Irlandais habitant les comtés de Kildare, Laois et Offaly, au centre et à l’est du pays, ne peuvent plus sortir de leur territoire respectif, sauf pour aller travailler ou cas exceptionnel. Ils sont autorisés à recevoir un maximum de six personnes chez eux, tandis que les rassemblements extérieurs de plus de 15 personnes sont interdits. Tout cela pour une durée de deux semaines au moins.

La décision a été prise et annoncée vendredi par le Premier ministre irlandais, Micheàl Martin, après un rebond du nombre de cas de Covid-19 dans ces comtés. On en dénombre 226 recensés ces quatorze derniers jours.

Un prolongement des mesures sanitaires ?

«Au cours de la semaine dernière», ont été localisés «un nombre de clusters qui représentent une source de grande préoccupation […] nous ne pouvons pas nous permettre de rester sans rien faire», estime le Premier ministre.

Autre conséquence pour ces quelque 368.000 Irlandais : tous les restaurants, bars, théâtres, musées ou encore salles de sport des trois comtés concernés doivent fermer. Seuls les magasins pourront ouvrir. Si le nombre de cas ne venait pas à baisser d’ici à deux semaines, Micheàl Martin pourrait prendre la décision de prolonger les mesures sanitaires.

Depuis le début de la crise du nouveau coronavirus, l’Irlande compte plus de 26.000 cas confirmés, pour un total de 1.772 décès.