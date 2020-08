Eurovision : une édition américaine en 2021

Une adaptation de l'Eurovision verra le jour aux Etats-Unis dès 2021, selon l'organisateur du concours télévisé de chansons, l'Union européenne de radio-télévision (UER).

Cette nouvelle version, appelée «The American song contest», différera légèrement du concours européen. Elle se déroulera en plusieurs étapes : dans un premier temps les artistes de chaque Etat américain s'affronteront dans une série de cinq à dix soirées éliminatoires, puis des demi-finales et une grande finale seront organisées.

«The American song contest» devrait se dérouler à la fin de l'année 2021, plusieurs mois après le concours européen, reporté à la semaine du 18 au 22 mai 2021 à Rotterdam, aux Pays-bas, précise l'UER dans un communiqué. La compétition sera ouverte à tous les groupes ou chanteurs, professionnels ou amateurs.

The #Eurovision Song Contest is heading to the USA





We're super excited to announce that The American Song Contest will debut in 2021!





Read all about it https://t.co/w6ZFbTyetB pic.twitter.com/YSdeehOQ3t

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) August 7, 2020