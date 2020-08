Wikipédia retire le label de «source fiable» à Fox News

Depuis le mois de juillet, la chaîne d’information américaine Fox News n’est plus considérée comme «généralement fiable» par Wikipédia. L’encyclopédie en ligne souhaite être une source d’information la plus précise possible.

Cette disposition concerne les reportages politiques et sciences du média conservateur, a rapporté le site du magazine américain Wired. Dans ces domaines, les articles de Fox News devront «être utilisés avec prudence pour vérifier les réclamations litigieuses», a communiqué Wikipédia sur sa page évoquant les «sources fiables».

L’un des administrateurs de Wikipédia a confié à Wired que le sujet avait été discuté pendant un mois entre environ 100 rédacteurs de la plate-forme numérique. Il a précisé que l'une des questions cruciales de cette décision n’était pas de «supposer si Fox agit de bonne ou mauvaise foi» mais «simplement d’évaluer si nous pouvons faire confiance aux informations fournies».

Contrairement à Facebook, Google News ou encore YouTube, souvent pointés du doigt pour diffuser des articles ou informations douteuses de certains médias, la fondation à but non lucratif souhaite enrichir son site avec des sources fiables et précises.