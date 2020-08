Donald Trump veut changer la pression des douches, pas assez forte à son goût

Le gouvernement américain souhaite changer la législation autour de la pression des robinets, car le président Donald Trump s’est plaint que l’eau de la douche ne sortait pas assez fort à son goût, notamment pour entretenir sa chevelure.

Une loi en vigueur depuis 1992 limite à 2,5 gallons (soit 9,5 litres) le débit d’eau par minute maximum pour la douche. Les douches multijets sont considérées comme un seul et même mécanisme, et ce sont donc l'ensemble des jets qui sont restreints à un débit de 2,5 gallons. Or le Département de l’Énergie envisage de modifier cette loi, pour faire passer le débit de 2,5 gallons pour l'ensemble de la douche à 2,5 gallons par jet, rapporte Reuters.

En déplacement dans une usine de l’Ohio le 6 août, Donald Trump a de nouveau évoqué ce problème de pression dans les robinets : «Vous ouvrez le robinet, si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas laver vos cheveux correctement.»

«Vous prenez une douche, l’eau ne sort pas. Vous voulez vous laver les mains, l’eau ne sort pas. Alors qu’est-ce que vous faites ? Vous restez juste plus longtemps ou prenez une douche plus longue ? Parce que mes cheveux – je ne sais pas pour vous, mais ils doivent être parfaits», a-t-il également déclaré.

Une décision absurde, selon les associations de consommateurs, qui soulignent que cette loi de 1992 permet aux Américains de faire des économies considérables. David Friedman, en charge de la défense des consommateurs pour l’association Consumer Reports explique qu’il n’y a aucune raison de changer la réglementation, car le débit d’eau des douches a atteint «un niveau de satisfaction général chez les consommateurs».

Le Département de l’Énergie envisage cependant aussi d’assouplir la réglementation sur la consommation des machines à laver, qui ferait cette fois économiser plus de 3.000 dollars par an à chaque foyer.