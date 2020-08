Le président Loukachenko rejette une médiation étrangère pour sortir de la crise

Le dictateur bélarusse Alexandre Loukachenko a rejeté ce samedi la possibilité d'une médiation étrangère, proposée notamment par la Pologne et deux pays baltes. Le pays se révolte depuis sa réélection le 9 août dernier avec 80% des voix, sous de fortes suspicions de fraude.

«Nous n'avons besoin d'aucun gouvernement étranger, d'aucun médiateur», a affirmé Alexandre Loukachenko lors d'une réunion au ministère de la Défense, cité par l'agence étatique Belta. Mercredi, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne avaient proposé un plan de médiation prévoyant la création d'un «conseil national» pour régler la crise politique.

le soutien de l'allie russe

«Sans vouloir offenser les dirigeants de ces républiques, j'aimerais leur dire de se mêler de leurs affaires», a lancé le chef d'Etat bélarusse. Plus tôt dans la journée, il s'est entretenu avec son homologue et allié Vladimir Poutine, s'accordant pour poursuivre le «renforcement» de l'Union de la Russie et la Biélorussie, une alliance intergouvernementale entre les deux pays.

Un grand mouvement de contestation s'est installé dans le pays, sous la forme de manifestations pacifiques et de grèves. Après avoir procédé à des arrestations massives au début de la semaine, les autorités ont toutefois montré des signes de recul, Alexandre Loukachenko appelant lui même à une «certaine retenue».

les mobilisations continuent

Plusieurs milliers de manifestants sont une nouvelle fois descendus dans les rues de Minsk, la capitale de la Biélorussie, ce samedi. Les militants ont rendu hommage à Aliaksandr Taraikouski, un homme mort «en héros», la nuit du 10 août, sous les balles de la police. Selon Franak Viačorka, un observateur biélorusse, de nombreux artistes et personnalités auraient participé à la protestation.

Minsk. Thousands came to commemorate Aliaksandr Taraikouski who was shot dead by riot police on the night of August 10. For many people, he is a hero. pic.twitter.com/cHdOaAAuxS — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 15, 2020

Des hommages au militant ont également été rendus dans les villes de Viciebsk, Mahilou et Grodno.

Tens of thousands came out to the streets of #Minsk to commemorate Aliaksandr Taraykouski, who was reportedly shot dead by riot police. But people are commemorating him in Viciebsk, Mahilou, Grodno and other cities and towns across #Belarus pic.twitter.com/0O2rQvOGZK — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) August 15, 2020

Les Biélorusses manifestent leur colère sous le bruit des klaxons pour réclamer le départ d'Alexandre Loukachenko. Plusieurs membres des forces de l'ordre auraient fait défection.