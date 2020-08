Des microplastiques découverts dans l’organisme humain

Des microplastiques ont été découverts pour la première fois dans l'organisme humain, révèle une étude américaine.

Une équipe de chercheurs de l’université d’Etat de l’Arizona a en effet trouvé des petites particules de plastique (moins de 5 mm de diamètre) dans 47 échantillons de poumons, de foie, de rate, et de reins, provenant d’une banque tissulaire dédiée à l’étude des maladies neurodégénératives, rapporte The Guardian.

des dizaines de types de plastique

Plus précisément, les scientifiques ont identifié des dizaines de types de plastique, dont du polyéthylène téréphtalate (PET), principalement utilisé pour la fabrication des bouteilles d'eau minérale, ainsi que du polyéthylène (PE), destiné aux emballages alimentaires (sachets alimentaires, films alimentaires, sacs congélation, sacs poubelle…).

Ils ont également trouvé du bisphénol A (BPA), un composé chimique que l'on retrouve dans de nombreux contenants alimentaires, dont les biberons. La United States Environmental Protection Agency s’est dit très préoccupée par la présence de cette substance chimique de synthèse. «Chez les animaux, ce composé est toxique. Des études montrent qu’il a des effets néfastes sur la reproduction, le développement, et le métabolisme», a souligné l'agence indépendante.

évaluer les effets sur la santé humaine

«Nous ne voulons pas être alarmistes, mais il est inquiétant que ces composés présents partout puissent entrer et s'accumuler dans les tissus humains», a déclaré la chercheuse Varun Kelkar. Cette dernière précise qu’une fois que «nous saurons plus précisément ce qui se trouve dans les tissus, nous pourrons mener des études épidémiologiques approfondies afin d'évaluer les effets sur la santé humaine».

De son côté, Charles Rolsky, un autre membre de l’équipe, a affirmé qu’«en quelques décennies, le plastique est devenu une véritable menace». D’autres recherches permettront également de savoir de quelle manière ces personnes ont été exposées à ces microplastiques. Pour ce faire, les scientifiques s’appuieront notamment sur les informations (mode de vie, régime alimentaire, professions,…) qu'elles ont fourni à la banque de tissus.

50.000 particules ingérées par an

Une étude canadienne, publiée en juin 2019 dans la revue «Environmental Science and Technology», a montré que les humains ingèrent et respirent au moins 50.000 particules de microplastique chaque année. En sachant que la quantité exacte de microplastiques avalée serait en réalité bien plus élevée puisque les chercheurs n'avaient analysé qu’une partie de la nourriture et de l'eau consommés par l'homme.