«Je suis votre plus grand fan» : des lettres de Donald Trump à Vladimir Poutine dévoilées

Dans le cadre de l'enquête sur les soupçons d'ingérence russe lors de la présidentielle américaine de 2016, la commission du renseignement du Sénat des Etats-Unis a dévoilé, mardi 18 août, une série de lettres écrites il y a plusieurs années par Donald Trump et adressées à Vladimir Poutine.

C'était bien avant que Donald Trump ne devienne président de la première puissance mondiale. Mais ces écrits jettent une nouvelle lumière sur les relations liant le dirigeant américain à l'homme fort de la Russie. Dans l'une de ces lettres, rédigée en 2007, Donald Trump félicite ainsi Vladimir Poutine d'avoir été nommé «Personnalité de l'année» par le magazine américain Time.

«Vous méritez vraiment cet honneur. Peut-être que cela a-t-il été déjà porté à votre connaissance, mais je suis votre plus grand fan», affirmait en outre à l'époque le milliardaire américain, visiblement exalté par le président russe.

Puis, dans une autre lettre remontant elle à 2013, Donald Trump essaye de convaincre Vladimir Poutine d'assister au concours de Miss Univers, qui avait lieu à Moscou cette année-là, tout en lui assurant d'y être convié comme invité d'honneur.

Fait notable : la missive, rédigée à l'ordinateur, suggérait une rencontre privée entre les deux hommes avant la tenue du concours - pour des raisons non précisées - et était accompagnée d'une mention manuscrite. Une sorte d'«éloge» écrit de la main même de Donald Trump et adressé à la Russie : «les plus belles femmes du monde», avait-il écrit, appuyant sa déclaration par un point d'exclamation.

Déjà gros consommateur de Twitter, Donald Trump avait par ailleurs écrit sur le réseau social le 18 juin 2013, soit huit jours avant sa lettre, une question dans laquelle il se demandait si Vladimir Poutine se rendrait au concours de Miss Univers et «si oui, s'il devrien(drait) (son) nouveau meilleur ami».

Trump told Putin 'I'm a big fan of yours' and asked him to be the guest of honour at a Miss Universe pageant, in a series of fawning letters https://t.co/mnEOn67MQO

— Business Insider (@businessinsider) August 19, 2020