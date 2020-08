Un chanteur meurt écrasé par un train en plein live avec ses fans

Un chanteur roumain de 29 ans est mort, samedi dernier, suite à une collision entre un train et la voiture dans laquelle il se trouvait. Sa femme de 24 ans, conductrice du véhicule, se trouve entre la vie et la mort.

Tavy Pustiu se trouvait à bord d’une Ford Fiesta et poussait la chansonnette en direct pour ses admirateurs, quelques secondes avant le drame, a rapporté le DailyMail.

Sur la vidéo, on peut voir sa compagne contrôler à gauche et à droite juste avant le passage à niveau. Mais elle n’a manifestement pas vu le train qui approchait à vive allure. Alors que la voiture s’engage sur la voie, le chanteur aperçoit le train qui arrive de son côté et pousse un cri.

Selon le média britannique, le toit de la Fiesta a été arraché suite à l’impact et le côté passager, où se trouvait le musicien, a été détruit. La femme de l’artiste, dans un état grave, a été transportée à l’hôpital de Prahova.

«L'accident s'est produit en raison du non-respect des règles au passage à niveau», ont confié les autorités roumaines.