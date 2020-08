Kamala Harris s'en prend à Donald Trump sur sa gestion du coronavirus

Elle n'a pas retenu ses coups. A moins de 70 jours de la présidentielle américaine, Kamala Harris, colistière de Joe Biden, a attaqué frontalement jeudi Donald Trump sur sa gestion de l'épidémie du coronavirus, qui a fait plus de 180.000 morts outre-Atlantique.

La première femme noire candidate à la vice-présidence des Etats-Unis sous l'étiquette d'un grand parti a accusé le président américain d'avoir «lamentablement échoué» à contenir la pandémie et d'être «resté les bras croisés».

«Au lieu d'avoir le courage d'affronter le moment le plus difficile de sa présidence, Donald Trump s'est figé. Il avait peur, et il était insignifiant et vindicatif», a-t-elle fustigé. «Il s'est trompé depuis le début, puis il s'est trompé encore et encore et les conséquences ont été catastrophiques», a-t-elle asséné.

Here’s the thing about the nature of a pandemic: It’s relentless.





You can’t stop it with a tweet.





If you get it wrong at the beginning, the consequences are catastrophic. And Trump got it wrong from the beginning—and then he got it wrong again...and again.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 27, 2020