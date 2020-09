Un trésor nazi découvert en Pologne grâce à un manuscrit ?

Une histoire digne d’Indiana Jones. La découverte d’un journal rédigé par un officier de la Waffen-SS pourrait permettre de retrouver l’emplacement de 28 tonnes d’or dissimulées sous un palais en Pologne.

Le manuscrit était conservé depuis des décennies par une société secrète, a rapporté le site polonais The First News. Et ce n’est pas tout. Le journal mènerait à onze sites où seraient dissimulés des objets de grandes valeurs comme des tableaux et des bijoux inestimables.

Les tonnes d’or se trouveraient sous le palais Hochberg, situé près de la ville de Wroclaw (Pologne). Elles seraient au fond d’un puit d’une profondeur de 60 mètres. Le butin, qui proviendrait de l’ancienne banque centrale allemande (la Reichsbank), est estimé à plusieurs milliards d’euros.

Le recueil était détenu en Allemagne, à Quedlinbourg, par une société maçonnique qui comptait des officiers nazis parmi ses membres. En 2019, elle a décidé de remettre le manuscrit à une fondation polonaise, la Silesian Bridge, afin de s’excuser «pour les atrocités commises en Pologne par le Troisième Reich» durant la Seconde Guerre mondiale.

Selon le média polonais, le livre a bien été écrit en 1945 mais il reste encore à confirmer son authenticité, a confié un porte-parole du ministère polonais de la Culture. Il précise également que des travaux doivent démarrer prochainement pour restaurer le palais Hochberg. Dans le même temps, des recherches pour trouver le trésor vont être menées.