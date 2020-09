Amazon profite de la pandémie pour augmenter les prix des produits de première nécessité

Amazon aurait profité de la crise du Covid-19 pour gonfler les prix de ses produits de première nécessité, parfois jusqu’à 1000%, selon un rapport d’une association de défense des consommateurs.

Masques jetables, gel hydroalcoolique, gants et même papier toilette : tous ces produits ont suibi des augmentations de prix entre 336% et 1000% par rapport au prix d’avant la pandémie, selon le rapport de Public Citizen. Ces produits sont vendus parfois dix fois plus cher que dans des enseignes de grande distribution américaines, telles que Target ou Walmart.

Ces augmentations ont été constatées aussi bien sur les biens produits par Amazon que sur les biens de revendeurs tiers disponibles à l’achat sur la plateforme américaine. Grâce à ses partenariats avec d’autres revendeurs, Amazon profite également de l’augmentation de leurs prix.

Aux États-Unis, si certains États possèdent une législation pour éviter ces augmentations de prix abusives, «pour les plateformes en ligne, qui dépassent les frontières des États, la mise en place de ce type de loi très difficile au niveau des États», constate Public Citizen. «Nous insistons sur la nécessité de créer une loi de contrôle des prix au niveau fédéral», déclare l’association.

«Amazon a profondément induit en erreur le public, les forces de l’ordre et les décideurs politiques concernant l’augmentation des prix pendant la pandémie», affirme Alex Harman, l’auteur du rapport. «Amazon a publiquement blâmé ses revendeurs tiers pour leurs augmentions de prix, tout en continuant d’augmenter les siens et en laissant tout de même le champ libre à tous ses revendeurs», dénonce-t-il.

L’ONG Oxfam a elle aussi épinglé «une poignée d’entreprises» qui a réalisé des bénéfices colossaux pendant la crise, dans un autre rapport publié ce jeudi. Par elles figurent les géants des GAFA, dont Amazon. Oxfam note surtout qu’une grande partie de ces bénéfices ont été reversés à de riches actionnaires. Elle dénonce des pratiques qui font perdurer les inégalités de richesse, et demande aux gouvernements de mettre en place des taxes pour ces entreprises qui ont réalisé d’immenses bénéfices pendant la crise.