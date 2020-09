Donald Trump se vante d’avoir reçu un prix… qui n’existe pas

Une simple erreur ou un mensonge prononcé haut et fort ? Donald Trump a assuré ce 13 septembre avoir reçu par le passé le «prix de la Baie des Cochons» de la part des Cubains américains en Floride. Seulement, cette récompense n'existe pas.

Les médias se sont donc penchés sur l'histoire entre Donald Trump et la Floride pour voir s'il y avait un lien. En effet, en 1999, l'homme d'affaires avait visité le musée de la Baie des Cochons à Miami, et avait reçu quelques cadeaux, mais pas de récompenses. En 2016, alors qu'il était en campagne face à Hillary Clinton, il y était retourné, et un cadre avec le blason peint à la main de la brigade 2506 lui avait été donné. Cette unité composée d'exilés cubains, entraînée par la CIA, avait conduit l'invasion de la Baie des Cochons en 1961.

Here's the award. It's a hand-painted Brigade 2506 shield.





The media will say anything to dismiss President Trump's Hispanic supporters! https://t.co/x5hPMHkP09 pic.twitter.com/pn5dtGvTr2 — Trump War Room - Text TRUMP to 88022 (@TrumpWarRoom) September 13, 2020

Selon l'équipe de campagne de Donald Trump, la peinture serait la récompense dont parlait le président américain dans son tweet. Si ce prix n'existe pas, mettre en avant sa relation avec la population hispano-américaine n'est pas un hasard en pleine campagne présidentielle. En effet, cette communauté est très importante en Floride, qui est l'un des Etats les plus importants pour la présidentielle du 3 novembre prochain. Or, Donald Trump y est en retard face à Joe Biden dans les récents sondages, et en particulier chez les Hispaniques.

D'autant que ce n'est pas la première fois que le pensionnaire de la Maison Blanche invente des récompenses de la sorte. L'une des anecdotes célèbres le concernant fait notamment état d'une fausse une du Time disposée dans ses golfs et ses hotels. Plus récemment, il a répété avoir reçu le titre d'Homme de l'année dans le Michigan, un autre Etat très important dans la présidentielle, sans que rien ne prouve cette affirmation.