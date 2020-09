Santé : dépenser 5 dollars par an et par personne pourrait permettre d'éviter une nouvelle pandémie

Jugeant qu'une nouvelle pandémie ne manquera pas de survenir si rien n'est fait, le Conseil mondial de suivi de la préparation aux pandémies (GPMB) affirme dans son dernier rapport qu'un investissement annuel supplémentaire de 5 dollars (4,20 euros) par personne dans la santé mondiale est nécessaire pour éviter qu'une épidémie telle que celle de Covid-19 ne se reproduise.

Cet organe indépendant, créé conjointement par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Banque mondiale en 2018, se base sur une estimation réalisée par le cabinet de conseil McKinsey & Company en juillet dernier, selon laquelle le coût moyen annuel pour se préparer à une pandémie au cours des cinq prochaines années équivaut à 4,70 dollars (4 euros) par habitant.

L'investissement souhaité par le GPMB, qui se chiffre à près de 40 milliards de dollars (34 milliards d'euros) par an, est sans commune mesure avec le coût de la pandémie de Covid-19, note l'instance co-dirigée par Gro Harlem Brundtland, ancienne patronne de l'OMS. En effet, on estime à 11.000 milliards de dollars (9.300 milliards d'euros) la somme utilisée pour financer la riposte sanitaire, auxquels il faut ajouter 10.000 milliards (8.400 milliards d'euros) de pertes futures en termes de recettes.

«Les investissements financiers et politiques dans la préparation ont été insuffisants, et nous en payons tous le prix», déplore le GPMB dans son rapport, publié ce lundi. L'organe regrette de ne pas avoir été écouté quand, dans son précédent rapport publié l'an dernier quelques mois avant l'arrivée du coronavirus, il avait averti de la menace de voir «un agent pathogène respiratoire entraîner la propagation rapide d’une pandémie», et de la nécessité d'un plus grand leadership politique.

«Si l’on ne se montre pas capable de tirer les enseignements du Covid-19 ou d'agir en conséquence moyennant les ressources et l’engagement nécessaires, la prochaine pandémie, qui ne manquera pas de survenir, sera encore plus dommageable», prévient l'institution en conclusion.