A Singapour, les propriétaires d'Apple watch seront récompensés pour leur activité physique

A Singapour, les nouvelles technologies sont les outils de la santé publique. La cité-Etat vient de s'associer avec Apple pour inciter ses citoyens à mener une vie plus saine. Concrètement, les propriétaires d'une Apple watch recevront de l'argent en récompense de leurs activités physiques et de leur mode de vie équilibré.

La marque à la pomme est engagée dans un programme de deux ans au côté du gouvernement singapourien. Pour participer, il faut donc disposer d'une Apple watch sur laquelle télécharger l'application LumiHealth, qui sera mise en ligne sur l'App store en octobre.

Au coeur de cette étude, elle permettra d'enregistrer les comportements des Singapouriens engagés dans l'expérience, récompensant des activités comme le sport, la méditation, les promenades ou un sommeil de qualité.

En adoptant un tel mode de vie, les inscrits pourront gagner jusqu'à 380 dollars singapouriens, soit environ 280 dollars américains. En fonction de leur âge, leur sexe ou leur poids, des défis bien-être et des jeux créés par des médecins et des experts leurs seront également proposés.

Une première pour Apple

Selon les informations de la chaîne américaine CNBC, cette collaboration d'un nouveau genre est une première pour Apple. L'entreprise a déjà travaillé avec des assureurs privés aux Etats-Unis, mais le gouvernement singapourien est le premier avec lequel elle s'associe.

Du côté de la cité-Etat, un partenariat avec Fitbit avait déjà été conclu en 2019. Le système de santé singapourien offre des soins universels à l'ensemble de ses citoyens, au nombre de 5,6 millions. L'assurance publique couvre les grosses factures des soins hospitaliers et les patients paient des primes, une coassurance et une quote-part pour le reste.

Ces différentes collaborations visent donc à maintenir la population dans la meilleure forme possible, afin de réduire les dépenses de santé. «Ce partenariat entre Singapour et Apple permettra aux Singapouriens de mener une vie plus saine, mais tout aussi important, il apportera des informations précieuses pour améliorer la santé des populations du monde entier», s'enthousiasme Heng Swee Keat, vice-Premier ministre de la cité-Etat.

Dans une période marquée par la pandémie, il souligne la nécessité d'investir «dans notre propre santé personnelle». D'ailleurs, le programme LumiHealth prévoit d'inciter les participants à se faire vacciner contre le Covid-19, dès que cela sera possible.