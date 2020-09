Le visage d'un enfant momifié reconstitué par des scientifiques

Son visage a traversé le temps. Celui d'un jeune garçon, mort et momifié au premier siècle de notre ère. Des scientifiques allemands et autrichiens sont parvenus à reconstituer ses traits virtuellement, avant de comparer le résultat au portrait peint sur la momie.

Dans leur étude publiée dans la revue PLOS One, ils expliquent que l'objectif était justement de déterminer si ces portraits funéraires, très répandus en Egypte entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère, étaient réellement fidèles aux visages des défunts.

Ils se sont donc intéressés à cette momie découverte dans un cimetière proche de la pyramide de Hawara, près de la région de Fayoum, dans les années 1880. Elle était conservée dans un musée de Munich, en Allemagne, depuis 1912, selon les informations de GEO.

Les analyses menées sur la dépouille ont montré qu'elle était celle d'un jeune garçon, âgé de trois à quatre ans. Une description qui semblait correspondre au portrait ornant la momie.

Les chercheurs ont scanné le crâne du défunt mais, pour ne pas biaiser l'expérience, «l'artiste chargé de la reconstruction faciale a été soigneusement tenu à l'écart de toutes images ou informations spécifiques concernant le portrait», écrivent-ils. Seules la couleurs des yeux et des cheveux, ainsi que l'aspect bouclé de ces derniers lui ont été communiqués.

La ressemblance n'est pas parfaite

«La reconstruction faciale montre un enfant avec des traits faciaux infantiles classiques très similaires à ceux du portrait», juge les membres de l'équipe. Ils constatent notamment certaines proportions exactement semblables, entre le front et la ligne des yeux.

Mais la ressemblance n'est pas parfaite pour autant, le garçon paraît plus âgé sur le portrait que sur la reconstruction virtuelle. Andreas Nerlich, chercheur à l'Institut de pathologie de la München Klinik Bogenhausen et principal auteur de l'étude, note un nez et une bouche plus petits sur la peinture. Il suggère une influence des conventions artistiques de l'époque.

Reste que l'expérience semble confirmer que le portrait a été réalisé à partir du visage de l'enfant défunt. Ce seul exemple ne permet pas scientifiquement de considérer qu'il en va de même pour tous les autres portraits de momie, mais il encourage néanmoins les scientifiques à poursuivre leurs recherches.