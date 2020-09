Election américaine : Donald Trump n'aurait payé que 750 dollars d'impôts en 2016

L'optimisation fiscale poussée à son maximum ? Le New York Times a révélé ce 27 septembre combien Donald Trump a payé d'impôts l'année de son élection. Le montant des taxes du milliardaire était un mystère, puisqu'il a toujours refusé de divulguer ses fiches d'imposition comme le veut pourtant la coutume.

Et selon le média américain, cacher les revenus de ses entreprises était volontaire, car il ne souhaitait pas casser l'image d'homme d'affaires à succès qu'il mettait en avant pendant sa campagne en 2016. La même année, celui qui allait devenir président, n'a payé que 750 dollars (645 euros environ) d'impôts fédéraux. Si pour l'instant rien ne montre que cela est illégal, le faible montant s'explique par le fait que les pertes déclarées sont plus importantes que les revenus pour Donald Trump.

En effet, selon les documents dévoilés par le New York Times, plusieurs de ses hôtels et de ses golfs perdent régulièrement de l'argent. Et ce n'est pas une nouveauté, puisque le pensionnaire de la Maison Blanche n'a pas payé d'impôts pendant 10 années sur les 15 dernières écoulées.

Trump nie les accusations

Cela n'est cependant pas une grande surprise outre-Atlantique. La volonté de cacher ses fiches d'imposition avait éveillé les soupçons des médias et de ses rivaux depuis bien longtemps. Lors d'un débat en 2016, Hillary Clinton pointait déjà du doigt le fait que Donald Trump ne payait que très peu d'impôts, même si le chiffre n'était pas connu. «C'est parce que je suis malin», avait alors rétorqué le républicain.

No wonder Donald Trump is hiding his tax returns. #debatenight pic.twitter.com/gcvsadMwHJ — Hillary Clinton (@HillaryClinton) September 27, 2016

Aujourd'hui, pas question de se vanter pour le milliardaire. Dans une conférence de presse à la Maison Blanche, il a assuré que les révélations du New York Times étaient «bidon, totalement inventées». Par ailleurs, il a expliqué avoir notamment payé «beaucoup d'impôts sur le revenu au niveau de l'Etat aussi, l'Etat de New York taxe beaucoup».

Mais l'histoire pourrait ne pas s'arrêter là. Le quotidien new-yorkais promet de nouvelles révélations dans les prochains jours. À un mois de l'élection présidentielle, et à 24 heures du premier débat présidentiel, il va sans dire que Donald Trump se serait bien passé d'avoir à se défendre sur ce sujet.