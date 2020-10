Coronavirus : Donald Trump et sa femme Melania testés positifs

Donald Trump et sa femme Melania ont été testés positifs vendredi au Covid-19. Selon son médecin, le président américain va bien et restera à la Maison Blanche pendant sa «convalescence». Son déplacement prévu en Floride a été annulé.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020