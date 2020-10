Coronavirus : la collaboratrice qui a contaminé Donald Trump ne portait pas de masque

Donald Trump et son épouse Melania ont annoncé ce vendredi avoir été testés positifs au coronavirus. Le couple aurait été contaminé par l’une des proches collaboratrices du président, Hope Hicks.

Cette ancienne mannequin, qui avait rejoint dès 2016 l’équipe de campagne de Donald Trump, est très influente dans les coulisses de la Maison Blanche, faisant partie de la garde rapprochée du chef d’Etat.

Selon Bloomberg, Hope Hicks a commencé à se sentir mal mercredi dans le Minnesota, où elle accompagnait Donald Trump à un meeting de campagne. Elle a aussitôt été mise en quarantaine avant que son test ne se révèle positif au Covid-19.

Avant cela, la conseillère avait voyagé avec le président américain à bord de l’Air Force One, l’accompagnant à Cleveland où s’est tenu le débat avec le candidat démocrate Joe Biden, puis dans le Minnesota.

Monica Alba, journaliste-reporter de NBC News, a dévoilé sur Twitter une photo de l’équipe de campagne se dirigeant vers l’avion présidentiel. Au centre, on aperçoit Hope Hicks qui ne porte pas de masque, tout comme les autres membres de l’équipe. Le cliché a été pris mardi, soit la veille de ses premiers symptômes. Donald Trump lui-même s’illustre régulièrement par son opposition au masque, qu’il ne porte que rarement.

Hope Hicks a également été vue sans masque dans un véhicule avec le conseiller principal de la Maison Blanche Stephen Miller et le conseiller de campagne Jason Miller, rapporte Bloomberg. Puis, elle a de nouveau été aperçue non protégée alors qu’elle partageait un parapluie avec Stephen Miller.

«Hope Hicks, qui travaille si dur sans prendre une petite pause, vient d’être testée positive au Covid-19. Terrible !», avait écrit sur le même réseau social le président, avant de savoir qu’il était lui-même contaminé.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

