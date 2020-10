La NASA invite le public à trouver de nouvelles planètes grâce à un outil en ligne

Si vous avez toujours rêvé de découvrir de nouvelles planètes, c'est désormais possible et cela sans vous lever de votre canapé. La NASA, l'agence spatiale des Etats-Unis, a en effet lancé, mercredi 30 septembre, un tout nouvel outil participatif permettant à tout un chacun de chercher et, qui sait, de trouver de nouveaux mondes.

Baptisée «Planet Patrol», la patrouille des planètes en français, cette plate-forme inédite de science citoyenne met ainsi en relation le grand public et des astronomes professionnels.

Le but : que les amateurs, assistés des professionnels, se mettent à trier tout un stock d'images spatiales collectées par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), l'un des satellites dédiés à la recherche d'exoplanètes de la NASA (Les exoplanètes étant des planètes orbitant autour d'une étoile autre que le soleil, NDLR) .

Pourquoi ? Parce que rien ne remplace l'oeil humain et deux paires d'yeux valent mieux qu'une. «Les méthodes automatisées de traitement des données TESS ne parviennent en effet pas toujours à faire la distinction entre d'authentiques exoplanètes et d'autres éléments, dont certains sont de véritables sosies exoplanétaires», a en effet expliqué le chef de ce projet insolite, le chercheur Veselin Kostov, qui travaille au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland, et au SETI Institute de Mountain View, en Californie (Etats-Unis).

«C'est donc pour cela que nous avons besoin de scientifiques citoyens pour nous aider à la tâche», a-t-il ajouté. Les volontaires aideront donc à déterminer quels clichés semblent avoir les caractéristiques de planètes potentielles, de celles qui ont des caractéristiques similaires, mais qui sont en réalité trompeuses.

La NASA explique que le satellite TESS utilise ses quatre caméras pour prendre des images complètes d'une partie de ciel dédiée, appelée secteur, toutes les 10 minutes à raison d'une séquence d'un mois à la fois.

Un long laps de temps qui permet à TESS de voir quand les planètes passent devant leurs étoiles, ou transitent selon les cas, et atténuent leur lumière.

