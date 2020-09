Tom Cruise ira dans l'espace en 2021 pour son prochain film

La star américaine sera bien le premier acteur de l'Histoire à embarquer pour un vol dans l'Espace, pour les besoins de son prochain film. Une performance pour celui qui, à 58 ans, n'est jamais avare de cascades à haut risque pendant ses tournages.

Et c'est en octobre 2021 que Tom Cruise devrait réaliser cet exploit unique dans l'histoire du cinéma, un projet qui lui tient à coeur depuis longtemps. Pour mener à bien cette nouvelle mission qui n'a, semble-t-il, rien d'impossible pour lui, il sera accompagné du réalisateur de ce blockbuster à venir, Doug Liman, avec qui il a déjà collaboré à deux reprises, sur «Edge of Tomorrow» et «Barry Seal». La nouvelle a été confirmée sur le compte twitter Space Shuttle Almanac. Ce dernier a présenté le prochain planning de départ pour l'espace des missions de Space X, la société d'Elon Musk. On peut y lire qu'un vol est bien prévu en octobre 2021, à bord de la capsule spatiale Crew Dragon. Outre le nom du pilote à bord, figurent aussi ceux de Tom Cruise et de Doug Liman, ainsi qu'un troisième «touriste» au nom inconnu. Il pourrait ainsi s'agir du ou de la partenaire de Tom Cruise au casting du blockbuster.

With the arrival of the @MBRSpaceCentre Astronauts @astro_hazzaa and @Astro_Alneyadi at @NASA_Johnson this week, can we assume they are the two Emirati crew members who will make the 6 mth stay on the #ISS in Oct 2022? pic.twitter.com/b2Sdr06hUc — Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 21, 2020

La mission, comme de coutume, se fera avec le soutien de la NASA, et aura pour but de se rendre dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, pour quelques jours. Etant donné le prix exhorbitant d'un tel voyage, les deux hommes ne devraient pas se contenter de quelques prises de vues et repérages, mais pourraient bien en profiter pour tourner déjà certaines scènes.

Si l'on ne sait toujours pas quel est le nom ni le script du film (l'action se déroulera en tout cas à bord de l'ISS), cette annonce a de quoi faire de ce projet le plus suivi et attendu des prochains mois côté sorties cinéma. Après, entre autres exploits, s'être accroché à un avion en plein vol, sauté dans le vide avec sa moto à pleine vitesse, grimpé sur la plus haute tour de Dubaï, plongé de 35 mètres de hauteur dans l'eau...C'est désormais au vide spatial que l'icône de Top Gun va se confronter.

Nul doute que lui et le réalisateur devront s'astreindre à un entrainement intensif pour supporter le voyage et les énormes sollicitations qu'exige le décollage de tels engins.

C'est Universal qui devrait produire ce film, dont le budget est déjà estimé à 200 millions d'euros, tandis que Tom Cruise, qui sera aussi producteur, pourrait percevoir un salaire allant de 30 à 60 millions de dollars.

En attendant, on pourra apprécier la débauche d'énergie de l'acteur sur grand écran dans les prochains Mission Impossible, les septième et huitième volets devant sortir respectivement en 2021 et 2022.