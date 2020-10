Etats-Unis : nouvelle inculpation de Harvey Weinstein pour des cas de viol

Cinq femmes accusent Weinstein de viol et d’agression sexuelle. La peine maximum encourue est de 140 ans de prison.

La procureure de Los Angeles, Jackie Lacey, a inculpé l’ancien producteur pour «un incident survenu entre septembre 2004 et 2005 lors duquel Weinstein aurait violé une femme dans un hôtel de Beverly Hills». Mais ce sont bien cinq femmes qui accusent l’ancien magnat de Hollywood cette fois-ci.

Cela s’ajoute aux précédentes accusations portées à l’encontre de Harvey Weinstein à New York, et pour lesquelles il purge actuellement une peine de 23 ans de prison. Mais une fois de plus, il nie tout en bloc, affirmant que chaque relation sexuelle était consentie.

Une majorité de faits prescrits

Les services de la procureure de Los Angeles tentent maintenant de faire transférer l’homme de 68 ans depuis New York pour qu’il réponde de ces accusations. «Je suis reconnaissante aux premières femmes qui ont dénoncé ces crimes et dont le courage a donné la force aux autres de se signaler. La volonté des dernières victimes de se porter témoins contre un homme puissant nous fournit les preuves additionnelles dont nous avons besoin pour monter un dossier accablant», précise Jackie Lacey.

Au total, ce sont près de 90 femmes qui ont publiquement accusé l’ancien producteur, pour harcèlement, agression sexuelle ou viol. La plupart des faits étant aujourd’hui prescrits.